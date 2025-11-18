У жовтні 2025-го Robota.ua опитала 320 представників великого, середнього та малого бізнесу. Результат – дослідження про плани компаній щодо зарплат, інвестицій та роботи із молоддю – CEO Robota.ua Валерій Решетняк представив на Саміті СЕО від Forbes Ukraine. Ось три ключові ідеї дослідження.

Півтора роки кількість вакансій і середня зарплата на ринку праці стабільні, свідчать дані платформи Robota.ua. Конкуренція за кадри не збільшується, проте активність пошукачів зросла майже на 30%, каже СЕО компанії Валерій Решетняк. «Це гарна новина для роботодавців», – додає він.

У жовтні 2025-го команда Robota.ua провела опитування 320 компаній з різних галузей. Представників великого, середнього та малого бізнесу запитали про тенденції у наймі працівників віком 18–22 роки, зарплатну політику, плани на розширення та інвестиції у 2026-му. Висновки з дослідження Решетняк представив на Саміті СЕО від Forbes Ukraine у Києві 14 листопада 2025-го.