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«Хитрий хід». «Сільпо», «Епіцентр», McDonald’s почали залучати на роботу неповнолітніх. Що вони отримали?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

«Сільпо», «Епіцентр», McDonald’s, «Аврора» /пресслужба McDonald’s в Україні

«Сільпо», «Епіцентр», McDonald’s почали залучати на роботу неповнолітніх Фото пресслужба McDonald’s в Україні

«Сільпо» з 2023 року залучає до роботи неповнолітніх. Зараз вони працюють у 82% магазинів. Аналогічним шляхом пішли McDonald’s, «Аврора», «Епіцентр» та інші. Який результат?

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«Просити у батьків новий телефон чи самому на нього заробити у Prostor?» – з таким посилом співробітники drogerie-ритейлера Prostor запустили соціальну кампанію серед своїх дітей. 

Роботою зацікавилися не лише діти співробітників, але й інші підлітки, каже СЕО Prostor Петро Чередніченко. Кампанію вирішили масштабувати перед літніми канікулами: встановили посади, які можуть обійняти неповнолітні, та їхній оклад. 

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