«Сільпо» з 2023 року залучає до роботи неповнолітніх. Зараз вони працюють у 82% магазинів. Аналогічним шляхом пішли McDonald’s, «Аврора», «Епіцентр» та інші. Який результат?

«Просити у батьків новий телефон чи самому на нього заробити у Prostor?» – з таким посилом співробітники drogerie-ритейлера Prostor запустили соціальну кампанію серед своїх дітей.

Роботою зацікавилися не лише діти співробітників, але й інші підлітки, каже СЕО Prostor Петро Чередніченко. Кампанію вирішили масштабувати перед літніми канікулами: встановили посади, які можуть обійняти неповнолітні, та їхній оклад.