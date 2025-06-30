«Сільпо» з 2023 року залучає до роботи неповнолітніх. Зараз вони працюють у 82% магазинів. Аналогічним шляхом пішли McDonald’s, «Аврора», «Епіцентр» та інші. Який результат?
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«Просити у батьків новий телефон чи самому на нього заробити у Prostor?» – з таким посилом співробітники drogerie-ритейлера Prostor запустили соціальну кампанію серед своїх дітей.
Роботою зацікавилися не лише діти співробітників, але й інші підлітки, каже СЕО Prostor Петро Чередніченко. Кампанію вирішили масштабувати перед літніми канікулами: встановили посади, які можуть обійняти неповнолітні, та їхній оклад.
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