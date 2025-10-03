Книжковий ринок зростає третій рік поспіль. Разом із ним зростає і кількість гравців – лише за 2025 рік відкрилось 79 нових видавництв. «Вхідний квиток» у галузь коштує від кількох сотень тисяч гривень до понад $100 000. У скільки може обійтися запуск видавництва і з якими труднощами стикаються нові гравці?

Думка про власне видавництво з’явилася в ексдиректорки проєкту «Євген Клопотенко» Олександри Фідкевич під час другого фестивалю «Книжкова країна». Вона помітила: на ринку бракує нонфікшн-книжок про підприємництво, психологію і особистісний розвиток, що описують досвід українців. У серпні 2025-го підприємиця разом із редакторкою Наталею Подобою запустила видавництво «Сіміо», вклавши у нього 200 000 грн.

У схожій ніші в 2024-му почало працювати видавництво Stretovych співзасновників проєкту Litosvita Дмитра та Світлани Стретовичів. «Після заборони російських книжок ми нарешті побачили обсяг українського ринку: він виглядав перспективно», – каже Світлана Стретович.