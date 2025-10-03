Книжный рынок растет третий год. Вместе с ним увеличивается и количество игроков – только за 2025 год открылось 79 новых издательств. «Входной билет» в отрасль стоит от нескольких сотен тысяч гривен до $100 000. Во сколько может обойтись запуск издательства и с какими трудностями сталкиваются новые игроки?

Мнение о собственном издательстве появилось у экс-директора проекта «Евгений Клопотенко» Александры Фидкевич во время второго фестиваля «Книжкова країна». Она заметила: на рынке не хватает нонфикшн-книг о предпринимательстве, психологии и личностном развитии, описывающих опыт украинцев. В августе 2025-го предпринимательница вместе с редактором Натальей Подобой запустила издательство «Симио», вложив в него 200 000 грн.

В похожей нише в 2024-м начало работать издательство Stretovych соучредителей проекта Litosvita Дмитрия и Светланы Стретовичей. «После запрета российских книг мы наконец-то увидели объем украинского рынка: он выглядел перспективно», – говорит Светлана Стретович.