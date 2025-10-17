Американцю з українським корінням Дарку Скульському знадобилося 20 років, щоб побудувати найбільший у світі сервісний відеопродакшн radioaktivefilm і перетворити Україну на глобальний знімальний майданчик. Велика війна обнулила бізнес Скульського. На що обернувся radioaktivefilm за останні три роки?

«Я їду до тебе в Литву. Ти маєш знімати у Києві! Готуйся, робитиму тобі презентацію!» – емоційно випалив у слухавку засновник продакшну radioaktivefilm Дарко Скульський, коли додзвонився до шведського режисера Йохана Ренка, якому HBO довірило зйомки мінісеріалу Chornobyl.

На той момент Ренк уже вирішив, що зніматиме у Литві. Але Скульський летів до нього, щоб переконати – знімати історію про Чорнобильську трагедію треба в Україні, на місці, де відбувалися події.