$30 млн на кліпах для Apple та Coldplay. Дарко Скульський зробив із відеопродакшна radioaktive улюбленця світових брендів. Як війна змінила його?

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

10 хв читання

Історія radioaktive та Дарка Скульського /Артем Галкін

Фішка radioaktive Дарка Скульського полягала в тому, щоб «кружити» тут іноземних замовників – після знімального дня водити їх по барах‐вечірках, закохувати у Київ, в Україну, аби вони поверталися. І це працювало. Фото Артем Галкін

Американцю з українським корінням Дарку Скульському знадобилося 20 років, щоб побудувати найбільший у світі сервісний відеопродакшн radioaktivefilm і перетворити Україну на глобальний знімальний майданчик. Велика війна обнулила бізнес Скульського. На що обернувся radioaktivefilm за останні три роки?

«Я їду до тебе в Литву. Ти маєш знімати у Києві! Готуйся, робитиму тобі презентацію!»  емоційно випалив у слухавку засновник продакшну radioaktivefilm Дарко Скульський, коли додзвонився до шведського режисера Йохана Ренка, якому HBO довірило зйомки мінісеріалу Chornobyl.

На той момент Ренк уже вирішив, що зніматиме у Литві. Але Скульський летів до нього, щоб переконати знімати історію про Чорнобильську трагедію треба в Україні, на місці, де відбувалися події.

