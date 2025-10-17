Forbes Digital підписка
$30 млн на клипах для Apple и Coldplay. Дарко Скульский сделал из видеопродакшна radioaktive любимца мировых брендов. Как война изменила его?

Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

10 хв читання

Історія radioaktive та Дарка Скульського /Артем Галкин

Фишка radioaktive Дарка Скульского заключалась в том, чтобы «кружить» здесь иностранных заказчиков – после съемочного дня водить их по барам-вечеринкам, влюблять в Киев, в Украину, чтобы они возвращались. И это работало. Фото Артем Галкин

Американцу с украинскими корнями Дарку Скульскому понадобилось 20 лет, чтобы построить крупнейший в мире сервисный видеопродакшн radioaktivefilm и превратить Украину в глобальную съемочную площадку. Большая война обнулила бизнес Скульского. Во что превратился radioaktivefilm за последние три года?

«Я еду к тебе в Литву. Ты должен снимать в Киеве! Готовься, буду делать тебе презентацию!» эмоционально выпалил в трубку основатель продакшна radioaktivefilm Дарко Скульский, когда дозвонился до шведского режиссера Йохана Ренка, которому HBO доверило съемки минисериала Chornobyl.

К тому моменту Ренк уже решил, что будет снимать в Литве. Но Скульский летел к нему, чтобы убедить снимать историю о Чернобыльской трагедии необходимо в Украине, на месте, где происходили события.

