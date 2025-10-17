Американцу с украинскими корнями Дарку Скульскому понадобилось 20 лет, чтобы построить крупнейший в мире сервисный видеопродакшн radioaktivefilm и превратить Украину в глобальную съемочную площадку. Большая война обнулила бизнес Скульского. Во что превратился radioaktivefilm за последние три года?

«Я еду к тебе в Литву. Ты должен снимать в Киеве! Готовься, буду делать тебе презентацию!» – эмоционально выпалил в трубку основатель продакшна radioaktivefilm Дарко Скульский, когда дозвонился до шведского режиссера Йохана Ренка, которому HBO доверило съемки минисериала Chornobyl.

К тому моменту Ренк уже решил, что будет снимать в Литве. Но Скульский летел к нему, чтобы убедить – снимать историю о Чернобыльской трагедии необходимо в Украине, на месте, где происходили события.