Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:37 хвилин
Креативна агенція Underdog обʼєднується з групою компаній ISD Group. Перемовини тривали понад пів року, каже співзасновник Underdog, а відтепер – СЕО ISD Group Кирило Тишкевич. Що відомо про угоду та що вона значить для ринку?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Великодня кампанія супермаркетів Novus, комунікація для Veteran Hub, візуальна айдентика зоомагазину Pethouse – лише кілька з проєктів агенції Underdog. Вона створює бренди, контент і пише комунікаційні стратегії уже понад 10 років.
З 7 жовтня Underdog офіційно стає частиною ISD Group, до складу якої входять агенції Hashtag, ISD, школа маркетингу «Руууш» і технологічне креативне агентство KA.KA.HA в Лондоні. За даними YouControl, виторг Underdog у 2024-му сягнув 13,3 млн грн та зріс за рік у 2,6 раза. Виторг агенцій ISD та Hashtag у 2024 році, згідно з YouControl, – 20,8 млн грн і 17,5 млн грн відповідно.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.