Креативна агенція Underdog обʼєднується з групою компаній ISD Group. Перемовини тривали понад пів року, каже співзасновник Underdog, а відтепер – СЕО ISD Group Кирило Тишкевич. Що відомо про угоду та що вона значить для ринку?

Великодня кампанія супермаркетів Novus, комунікація для Veteran Hub, візуальна айдентика зоомагазину Pethouse – лише кілька з проєктів агенції Underdog. Вона створює бренди, контент і пише комунікаційні стратегії уже понад 10 років.

З 7 жовтня Underdog офіційно стає частиною ISD Group, до складу якої входять агенції Hashtag, ISD, школа маркетингу «Руууш» і технологічне креативне агентство KA.KA.HA в Лондоні. За даними YouControl, виторг Underdog у 2024-му сягнув 13,3 млн грн та зріс за рік у 2,6 раза. Виторг агенцій ISD та Hashtag у 2024 році, згідно з YouControl, – 20,8 млн грн і 17,5 млн грн відповідно.