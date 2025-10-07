Forbes Digital підписка
Идеальное время для коллаборации. Агентство Underdog становится частью ISD Group. Зачем и как будет работать обновленная группа? Forbes узнал детали

Анастасия Плис
Forbes
Forbes

4 хв читання

Віктор Шкурба, Кирило Тишкевич і Михайло Траверсе /коллаж Анастасия Решетник

Совладельцы ISD Group Виктор Шкурба, Кирилл Тишкевич и Михаил Траверс (слева направо). Фото коллаж Анастасия Решетник

Креативное агентство Underdog объединяется с группой компаний ISD Group. Переговоры продолжались более полугода, говорит соучредитель Underdog, а теперь – СЕО ISD Group Кирилл Тишкевич. Что известно о сделке и что она значит для рынка?

Пасхальная кампания супермаркетов Novus, коммуникация для Veteran Hub, визуальная айдентика зоомагазина Pethouse – всего несколько проектов агентства Underdog. Оно создает бренды, контент и пишет коммуникационные стратегии уже более 10 лет.

С 7 октября Underdog официально становится частью ISD Group, в состав которой входят агентства Hashtag, ISD, школа маркетинга «Руууш» и технологическое креативное агентство KA.KA.HA в Лондоне. По данным YouControl, выручка Underdog в 2024-м достигла 13,3 млн грн и выросла за год в 2,6 раза. Выручка агентств ISD и Hashtag в 2024 году, согласно YouControl, – 20,8 млн грн и 17,5 млн грн соответственно.

