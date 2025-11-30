Сай-фай «Ти – Космос» зібрав 12,9 млн грн за перший тиждень прокату – це один із найкращих результатів 2025 року. Кінокритик Юрій Самусенко описав історію створення стрічки у книзі «Як це дивитися: українське кіно незалежності». Forbes Ukraine публікує п’ять маловідомих фактів про «Ти – Космос» , які розповідає Самусенко

«Зняти сай-фай з українським бюджетом здавалося повним божевіллям», – пише кінокритик Юрій Самусенко в книзі «Як це дивитися: українське кіно незалежності». Останній розділ присвячений фільму «Ти – Космос» Павла Острікова – одній з перших українських стрічок у жанрі наукової фантастики вартістю €800 000. Вона вийшла в широкий прокат 20 листопада й за тиждень зібрала 12,9 млн грн.

Автор «Як це дивитися» дослідив історію створення 34 українських фільмів – від «Штольні» до «Мавки» і «Конотопської відьми». Історія «Ти – Космос» – одна з найбільш тернистих.