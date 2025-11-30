Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:45 хвилин
Сай-фай «Ти – Космос» зібрав 12,9 млн грн за перший тиждень прокату – це один із найкращих результатів 2025 року. Кінокритик Юрій Самусенко описав історію створення стрічки у книзі «Як це дивитися: українське кіно незалежності». Forbes Ukraine публікує п’ять маловідомих фактів про «Ти – Космос», які розповідає Самусенко
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
«Зняти сай-фай з українським бюджетом здавалося повним божевіллям», – пише кінокритик Юрій Самусенко в книзі «Як це дивитися: українське кіно незалежності». Останній розділ присвячений фільму «Ти – Космос» Павла Острікова – одній з перших українських стрічок у жанрі наукової фантастики вартістю €800 000. Вона вийшла в широкий прокат 20 листопада й за тиждень зібрала 12,9 млн грн.
Автор «Як це дивитися» дослідив історію створення 34 українських фільмів – від «Штольні» до «Мавки» і «Конотопської відьми». Історія «Ти – Космос» – одна з найбільш тернистих.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.