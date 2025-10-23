Навесні 2026-го Мінкульт проведе міжнародний пітчинг проєктів на нову програму фінансування для креативної індустрії – «1000 годин контенту». Держава виділяє на неї 4 млрд грн. Це рекордний бюджет на культурний продукт з початку великої війни. Концепцію програми ще допрацьовують. Як ефективно розподілити ці гроші? Forbes Ukraine запитав представників індустрії

4 млрд грн – стільки Мінкульт планує витратити у 2026 році на створення 1000 годин контенту. Програму ініціював президент Володимир Зеленський.

Це рекордна сума на культурний продукт з початку великої війни. Кошти мають розподілити між кількома інституціями, каже заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська. Попередньо 1,5 млрд отримає Держкіно, ще 1 млрд грн – Український культурний фонд (УКФ), розповідав Forbes Ukraine голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.