Восени 2025-го «Видавництво Старого Лева» видасть «Книгу Еміля» – психологічну драму від автора бестселера «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка. Про підписання контракту з письменником головна редакторка та співзасновниця ВСЛ Марʼяна Савка повідомила 16 серпня на фестивалі Bestseller Fest у Львові. Про що нова книга Павлюка?

«Це історія хлопчика, який не вміє спати», – так описує свою нову психологічну драму «Книга Еміля» письменник Ілларіон Павлюк. 16 серпня 2025-го він підписав контракт із «Видавництвом Старого Лева» (ВСЛ). Книга вийде друком восени 2025-го, розповів Павлюк в інтервʼю Forbes Ukraine.

Павлюк – один із найпопулярніших сучасних українських письменників. У 2023–2024 роках українці придбали понад 109 000 друкованих примірників його роману «Я бачу, вас цікавить пітьма». «Книгу Еміля» він писав упродовж пʼяти років. Обсяг рукопису, який Павлюк надіслав співзасновниці «ВСЛ» Марʼяні Савці у квітні 2025-го, – понад 900 000 знаків. «Там багато автобіографічного, – каже автор. – Більше, ніж я планував».