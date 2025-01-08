Понад 758 000 проданих примірників. Forbes Ukraine зібрав 15 книг українських видавництв із найбільшими продажами в 2024-му. Серед бестселерів – три українські хіти

Роман «Покинь, якщо кохаєш» американської письменниці Коллін Гувер очолив список бестселерів 2024 року в Україні. Видавництво Vivat продало 70 000 друкованих примірників цієї книги. Хто ще опинився серед лідерів?

У 2024 році українці обирали трилери і романи. У топі – перекладна література, але серед бестселерів є й українські хіти: «Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка, «За Перекопом є земля» Анастасії Левкової та «Стіни в моїй голові» Володимира Станчишина.

Сукупні продажі 15 топкниг українських видавництв у 2024 році перевищили 758 200 паперових примірників. Для порівняння: загальний наклад 12 бестселерів 2023-го становив понад 284 000 копій.

Які книги стали лідерами продажів?