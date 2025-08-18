Осенью 2025-го «Издательство Старого Льва» издаст «Книгу Эмиля» – психологическую драму от автора бестселлера «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка. О подписании контракта с писателем главный редактор и соучредитель ИСЛ Марьяна Савка сообщила 16 августа на фестивале Bestseller Fest во Львове. О чем новая книга Павлюка?

«Это история мальчика, не умеющего спать», – так описывает свою новую психологическую драму «Книга Эмиля» писатель Илларион Павлюк. 16 августа 2025 года он подписал контракт с «Издательством Старого Льва» (ИСЛ). Книга выйдет в свет осенью 2025-го, рассказал Павлюк в интервью Forbes Ukraine.

Павлюк – один из популярнейших современных украинских писателей. В 2023-2024 годах украинцы приобрели более 109 000 печатных экземпляров его романа «Я вижу, вас интересует тьма». «Книгу Эмиля» он писал пять лет. Объем рукописи, которую Павлюк прислал соучредителю «ИСЛ» Марьяне Савке в апреле 2025-го, – более 900 000 знаков. «Там много автобиографического, – говорит автор. – Больше, чем я планировал».