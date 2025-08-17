Підписка від 49 грн
Найдорожчі картини Медведчука. 149 полотен із колекції ексдепутата хочуть передати музею. Які з них коштують найбільше?

149 із 285 арештованих картин Віктора Медведчука визнали такими, що мають культурну цінність. Фото колаж Аліна Кохан

Агентство з розшуку та управління активами планує передати 149 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука Національному художньому музею України. Сумарна вартість 75 з них може сягнути $1 млн. Що у списку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

149 картин з арештованої у 2022 році колекції Віктора Медведчука хочуть передати до Національного художнього музею України (НХМУ). Серед них – роботи українських художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Івана Труша та інших.

«Ці митці займають передове місце в українському мистецтві ХХ століття», – каже старша артменеджерка аукціонного дому «Меркурій» Христина Івашина. Бокшай та Ерделі були зачинателями закарпатської школи живопису, а Труш – один із найвідоміших українських імпресіоністів, – львівської. 

