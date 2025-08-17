Агентство з розшуку та управління активами планує передати 149 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука Національному художньому музею України. Сумарна вартість 75 з них може сягнути $1 млн. Що у списку?
149 картин з арештованої у 2022 році колекції Віктора Медведчука хочуть передати до Національного художнього музею України (НХМУ). Серед них – роботи українських художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Івана Труша та інших.
«Ці митці займають передове місце в українському мистецтві ХХ століття», – каже старша артменеджерка аукціонного дому «Меркурій» Христина Івашина. Бокшай та Ерделі були зачинателями закарпатської школи живопису, а Труш – один із найвідоміших українських імпресіоністів, – львівської.
