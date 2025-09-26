Заробити на книжці – місія нездійсненна? «Хіба що з десять авторів в Україні можуть жити лише на доходи з письменницької діяльності», – каже видавець та автор Макс Кідрук. Які роялті отримують топові автори та чи може професія письменника перестати бути синонімом бідності?

«Я очікував, що «Я бачу, вас цікавить пітьма» буде популярною так само, як батьки вірять, що їхня дитина найкраща», – каже письменник Ілларіон Павлюк. Психологічний трилер про кримінального психолога Андрія Гайстера, що полює на серійного маніяка на прізвисько Звір, Павлюк писав 15 місяців. Книга вийшла у жовтні 2020 року.

Через пʼять років після релізу ажіотаж навколо «Пітьми» не стихає. Детектив очолював списки найпопулярніших книжок видавництва ВСЛ у 2023 і 2024 роках, увійшов до переліку найчитаніших книжок Forbes Ukraine у 2024‐му, поступившись лише світовим хітам — роману Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш» та книзі «Панк 57» Пенелопи Дуглас. Права на переклад «Пітьми» придбали видавництва з Чехії, Словаччини, Угорщини, Латвії, Фінляндії та Азербайджану – більшість планують видати її у наступні два роки.