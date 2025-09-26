Заработать на книге – миссия невыполнима? «Разве что десять авторов в Украине могут жить только на доходы от писательской деятельности», – говорит издатель и автор Макс Кидрук. Какие роялти получают топовые авторы и может ли профессия писателя перестать быть синонимом бедности?

«Я ожидал, что «Я вижу, вас интересует тьма» будет популярна так же, как родители верят, что их ребенок самый лучший», – говорит писатель Илларион Павлюк. Психологический триллер о криминальном психологе Андрее Гайстере, охотящемся на серийного маньяка по прозвищу Зверь, Павлюк писал 15 месяцев. Книга вышла в октябре 2020 года.

Через пять лет после релиза ажиотаж вокруг «Тьмы» не стихает. Детектив возглавлял списки самых популярных книг издательства ВСЛ в 2023 и 2024 годах, вошел в перечень самых читаемых книг Forbes Ukraine в 2024-м, уступив лишь мировым хитам – роману Коллин Гувер «Оставь, если любишь» и книге «Панк» Пенелопы Дуглас. Права на перевод «Тьмы» приобрели издательства из Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Финляндии и Азербайджана – большинство планируют издать ее в следующие два года.