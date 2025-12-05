Прослухати матеріал
Угода, що може змінити глобальний медіаринок. 5 грудня 2025-го стало відомо, що стримінг Netflix погодився придбати медіахолдинг Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Що злиття означає для індустрії та як вплине на український ландшафт?
Компанія Netflix погодилася придбати студії та стримінговий підрозділ Warner Bros. Discovery (WBD) – власника популярних франшиз «Гаррі Поттер», «Гра престолів» і DC. Вартість угоди, про яку оголосили 5 грудня 2025-го, складає $72 млрд. Фінальна сума – $82,7 млрд з урахуванням боргових зобов’язань WBD, пише Reuters.
«Разом ми зможемо визначити наступне століття сторителінгу», – каже співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос.
