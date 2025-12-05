Підписка від 49 грн
Netflix купляє Warner Bros /Getty Images
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Нова ера сторителінгу. Netflix погодилася купити Warner Bros за $72 млрд. Що це означає для українського ринку?

Анастасія Плис
Forbes
Тома Міроненко
Forbes
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Netflix купляє Warner Bros, якій належать «Гаррі Поттер» і «Гра престолів». Як це вплине на український ринок? Фото Getty Images

Угода, що може змінити глобальний медіаринок. 5 грудня 2025-го стало відомо, що стримінг Netflix погодився придбати медіахолдинг Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Що злиття означає для індустрії та як вплине на український ландшафт?

Компанія Netflix погодилася придбати студії та стримінговий підрозділ Warner Bros. Discovery (WBD) – власника популярних франшиз «Гаррі Поттер», «Гра престолів» і DC. Вартість угоди, про яку оголосили 5 грудня 2025-го, складає $72 млрд. Фінальна сума – $82,7 млрд з урахуванням боргових зобов’язань WBD, пише Reuters.

«Разом ми зможемо визначити наступне століття сторителінгу», – каже співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос.

