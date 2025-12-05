Forbes Digital підписка
Netflix купляє Warner Bros /Getty Images
Новая эра сторителлинга. Netflix согласилась купить Warner Bros за $72 млрд. Что это значит для украинского рынка?

Анастасия Плис
Forbes
Тома Мироненко
Forbes
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

Netflix покупает Warner Bros, которой принадлежат «Гарри Поттер» и «Игра престолов». Как это повлияет на украинский рынок? Фото Getty Images

Сделка, которая может изменить глобальный медиарынок. 5 декабря 2025-го стало известно, что стриминг Netflix согласился приобрести медиахолдинг Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Что слияние означает для индустрии и как повлияет на украинский ландшафт?

Компания Netflix согласилась приобрести студии и стриминговое подразделение Warner Bros. Discovery (WBD) – владельца популярных франшиз «Гарри Поттер», «Игра престолов» и DC. Стоимость сделки, о которой объявили 5 декабря 2025-го, составляет $72 млрд. Финальная сумма – $82,7 млрд с учетом долговых обязательств WBD, пишет Reuters.

«Вместе мы сможем определить следующее столетие сторителлинга», – цитирует Reuters согенерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні