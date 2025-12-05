Прослухати матеріал
Сделка, которая может изменить глобальный медиарынок. 5 декабря 2025-го стало известно, что стриминг Netflix согласился приобрести медиахолдинг Warner Bros. Discovery за $72 млрд. Что слияние означает для индустрии и как повлияет на украинский ландшафт?
Компания Netflix согласилась приобрести студии и стриминговое подразделение Warner Bros. Discovery (WBD) – владельца популярных франшиз «Гарри Поттер», «Игра престолов» и DC. Стоимость сделки, о которой объявили 5 декабря 2025-го, составляет $72 млрд. Финальная сумма – $82,7 млрд с учетом долговых обязательств WBD, пишет Reuters.
«Вместе мы сможем определить следующее столетие сторителлинга», – цитирует Reuters согенерального директора Netflix Теда Сарандоса.
