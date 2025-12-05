Netflix домовилася про придбання студій та стримінгового бізнесу Warner Bros. Discovery за $72 млрд ($82,7 млрд з урахуванням боргу) – одного з найцінніших активів Голлівуду. Угода може суттєво переформатувати глобальний медіаринок і викликати жорстку антимонопольну реакцію, пише Reuters .

Деталі

Про угоду оголосили в п’ятницю, 5 грудня, після кількох тижнів інтенсивної боротьби між трьома претендентами. Netflix випередила конкурентів, запропонувавши близько $28 за акцію Warner Bros. Discovery та перевищивши пропозицію Paramount Skydance, яка оцінювала компанію майже у $24 за акцію.

Угода передбачає $23,25 готівкою та близько $4,5 акціями Netflix за кожну акцію Warner, що оцінює компанію у $27,75 за акцію та $72 млрд у капіталі ($82,7 млрд з урахуванням боргу).

Закриття угоди очікується після виділення підрозділу Discovery Global в окрему публічну компанію, що заплановано на третій квартал 2026 року.

Напередодні папери Warner Bros. Discovery закрилися на рівні $24,5, що давало їй ринкову капіталізацію $61 млрд.

Придбання власника флагманських франшиз, зокрема «Гри престолів», «Володаря перснів», «Гарі Поттера» та інших, зміцнить позиції Netflix у боротьбі за контент і зменшить залежність від зовнішніх студій. Це особливо важливо на тлі розширення компанії у сферу ігор та пошуку нових джерел зростання після успішної кампанії проти шарінгу паролів, зазначило агентство.

Однак угода майже напевно зіткнеться з серйозною антимонопольною перевіркою у США та Європі. Поглинення компанії з HBO Max і майже 130 млн стримінгових підписників посилить домінування найбільшого гравця ринку.

Paramount, яка першою розпочала торги та має давні зв’язки з адміністрацією Трампа, вже поставила під сумнів прозорість процесу продажу.

Netflix у перемовинах наголошувала, що потенційне обʼєднання з HBO Max знизить для користувачів вартість доступу до контенту. Компанія також пообіцяла зберегти кінопрокат для фільмів Warner Bros., щоб зменшити побоювання зникнення ще однієї великої студії з ринку.

Контекст

Це придбання стане однією з найбільших трансформацій у медіаіндустрії останнього десятиліття. Netflix, яка раніше уникала масштабних M&A, отримує безпрецедентну бібліотеку контенту та важелі впливу на світовий ринок.

Угода також відбувається на тлі боротьби традиційних медіакомпаній за виживання в епоху стримінгу: Paramount шукає шлях до реструктуризації, а Disney намагається скоротити витрати та стабілізувати свій стримінговий бізнес. Поглинання Warner може спричинити новий етап консолідації індустрії та регуляторних дебатів щодо влади великих платформ.

Warner Bros. офіційно виставила себе на продаж у жовтні після отримання зацікавленості від кількох сторін. Comcast також робив пропозиції. Торги набули гострого характеру: Paramount звинуватила Warner Bros. у проведенні несправедливого процесу, який сприяв Netflix. У листі від 3 грудня юридичні представники Paramount назвали процес продажу «брудним» та припустили, що Warner Bros. схилила аукціон на користь Netflix.