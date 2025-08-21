Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву («Держмолодьжитло») у 2025-му отримав нового партнера – Банк розвитку Ради Європи. Він має надати €50 млн, які фонд спрямує на 1000 іпотечних кредитів. Фонд значно старший за «Укрфінжитло» та його програму «єОселя», але у рази поступається темпами кредитування. Як працює «Держмолодьжитло», розповідає голова правління Микола Марчук
У 2025-му «Держмолодьжитло» збільшить обсяги пільгового кредитування завдяки міжнародному партнеру – Банку розвитку Ради Європи.
«Держмолодьжитло» і «Укрфінжитло» – єдині державні установи, які надають іпотечні кредити. «Держмолодьжитлу» – 33 роки, за цей час фонд допоміг 43 500 сімʼям.
