Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Плануємо долучитися до «єОселі». Голова правління «Держмолодьжитла» – про різницю між фондом та «Укрфінжитлом», іпотекову «лотерею» та джерела фінансування

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

5 хв читання

Микола Марчук Держмолодьжитло /надано пресслужбою Держмолодьжитло

Голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Микола Марчук Фото надано пресслужбою Держмолодьжитло

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву («Держмолодьжитло») у 2025-му отримав нового партнера – Банк розвитку Ради Європи. Він має надати €50 млн, які фонд спрямує на 1000 іпотечних кредитів. Фонд значно старший за «Укрфінжитло» та його програму «єОселя», але у рази поступається темпами кредитування. Як працює «Держмолодьжитло», розповідає голова правління Микола Марчук

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У 2025-му «Держмолодьжитло» збільшить обсяги пільгового кредитування завдяки міжнародному партнеру – Банку розвитку Ради Європи

«Держмолодьжитло» і «Укрфінжитло» – єдині державні установи, які надають іпотечні кредити. «Держмолодьжитлу» – 33 роки, за цей час фонд допоміг 43 500 сімʼям. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні