Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву («Держмолодьжитло») у 2025-му отримав нового партнера – Банк розвитку Ради Європи. Він має надати €50 млн, які фонд спрямує на 1000 іпотечних кредитів. Фонд значно старший за «Укрфінжитло» та його програму «єОселя», але у рази поступається темпами кредитування. Як працює «Держмолодьжитло», розповідає голова правління Микола Марчук