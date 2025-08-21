Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») в 2025-м получил нового партнера – Банк развития Совета Европы. Он должен предоставить €50 млн, которые фонд направит на 1000 ипотечных кредитов. Фонд гораздо старше «Укрфінжитло» и его программы «єОселя», но в разы уступает темпам кредитования. Как работает «Держмолодьжитло», рассказывает председатель правления Николай Марчук