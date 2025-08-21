Forbes Digital підписка
«Планируем присоединиться к «єОселя». Председатель правления «Держмолодьжитло» – о разнице между фондом и «Укрфінжитло», ипотековой «лотереей» и источниками финансирования

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

5 хв читання

Микола Марчук Держмолодьжитло /надано пресслужбою Держмолодьжитло

Председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Николай Марчук Фото надано пресслужбою Держмолодьжитло

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») в 2025-м получил нового партнера – Банк развития Совета Европы. Он должен предоставить €50 млн, которые фонд направит на 1000 ипотечных кредитов. Фонд гораздо старше «Укрфінжитло» и его программы «єОселя», но в разы уступает темпам кредитования. Как работает «Держмолодьжитло», рассказывает председатель правления Николай Марчук

В 2025-м «Держмолодьжитло» увеличит объемы льготного кредитования благодаря международному партнеру – Банку развития Совета Европы.

«Держмолодьжитло» и «Укрфінжитло» – единственные государственные учреждения, предоставляющие ипотечные кредиты. «Держмолодьжитло» – 33 года, за это время фонд помог 43 500 семьям.

