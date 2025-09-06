Українські та іноземні інвестори вклали близько €480 000 у виробництво комедії «Коли ти вийдеш заміж?». Стрічка вже приносить прибуток, а три з пʼяти інвесторів – зокрема, два закордонні – готові фінансувати зйомки сиквелу, каже продюсер Андрій Ногін. Чим творці фільму приваблюють іноземних інвесторів в українське кіно?

Знімати романтичну комедію «Коли ти вийдеш заміж?» про пригоди мистецтвознавиці Ксенії у Хорватії режисер Олексій Комаровський і продюсер Андрій Ногін вирішили восени 2023-го. «Ми пішли проти всіх правил», – пригадує Ногін. Пригодницьку історію зі зйомками в іншій країні та бюджетом на виробництво в €600 000 профінансували з приватних інвестицій без залучення держпідтримки, розповідає він.

Українські та закордонні інвестори, серед яких – дві іноземні компанії, забезпечили 80% бюджету. Решту витрат покрила United Content Hub Ногіна та його партнера Олексія Лимаренка.