Держкіно наприкінці 2024 року виділило на створення фільмів майже 520 млн грн. Топ-5 найдорожчих

Державне агентство України з питань кіно з вересня по грудень 2024 року оприлюднило в системі «Прозорро» угоди про створення фільмів на загальну суму 518,8 млн грн, пишуть «Наші гроші» 9 січня. Минулого разу держпідтримку виділяли восени 2022 року на рівні майже 200 млн грн.

Ключові факти

Найбільшу суму отримало ТОВ «Анімаград» на повнометражний анімаційний фільм «Наша файта» – 30 млн грн. Режисером цього комедійного мультфільму є Костянтин Федоров, а сценаристами – Михайло Карпенко, Іван Бонь і Павло Мандзич. Креативним продюсером проєкту є Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»). За сюжетом 30-річний заправник Сергій після випадкової смерті отримує від небес другий шанс але щоб його реалізувати і повернутись до життя, йому треба знайти людину, яка його щиро любить і якій він дійсно потрібен.

ТОВ «Ода Фільм» Олександра Галицького отримало майже 25 млн грн на ігровий фільм «Лютий привіт». У заявці на пітчинг було сказано, що це «історія про героїчний вчинок звичайного айтішника, який положив цілий взвод орків та на війні зустрів своє кохання». Режисером є Максим Литвинов, а сценаристкою – Ганна Галицька.

ТОВ «Український продюсерський хаб» заплатять 24 млн грн за ігрову історичну драму «Будинок з химерами». Дія відбуватиметься у 1900-тих роках, в епоху нової забудови Києва. У місті зводяться кілька споруд за проектами Владислава Городецького, але архітектора переслідують нічні кошмари. Режисером є Денис Тарасов, а сценаристом – Олесь Ільченко.

ТОВ «Ганзафільм» Юлії Кравченко дадуть 23,9 млн грн на ігрову історичну драму «Чому я вбив Бандеру». Режисером стрічки є Тарас Рибальченко, а сценаристами – Тарас Боровок і Дмитро Наумов.

ТОВ «ЕФ Філмз» отримає 23,7 млн грн на воєнно-патріотичну шпигунську драму «Спецоперація Синиця: право вибору». Режисером є Ахтем Сеітаблаєв, відомий за своїми стрічками «Хайтарма», «Кіборги», «Захар Беркут», «Мирний-21», а сценаристом – Андрій Сливка. Фільм буде про оперативного співробітника ГУР МО України, який разом із колегами проводить ряд блискучих спецоперацій у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з них «Синиця», під час якої російський пілот вертольоту Мі-8 Максим переходить на український бік разом із гвинтокрилом у рамках програми «Хочу жити».

Інфографіка: Наші гроші

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Контекст

У липні 2024 року Уряд звільнив з посади голови Держкіно Марину Кудерчук, яку критикувала кіноспільнота. Замість неї обов’язки голови тимчасово виконує Юлія Шевчук. Вона була першою заступницею голови Держкіно із серпня 2020 року.

У 2023-му українські фільми принесли державі рекордну суму коштів у гривні: 31,4 млн. Це більше, ніж за останні чотири роки. Найбільшу суму держава отримала від студії «Анімаград» (Film.ua Group), що створила мультфільм «Мавка. Лісова пісня». Як кіно може «заробляти» для держави – читайте тут.