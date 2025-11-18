Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:35 хвилин
Документальний фільм про гурт «Океан Ельзи» вийшов у прокат 6 листопада, проте промокампанію розпочали ще задовго до прем’єри. Sweet.tv інвестували у маркетинг 7,5 млн грн, а одним із ключових елементів стратегії стали колаборації з брендами. До кампанії долучилися «Золота країна», Idealist Coffee & Co, Київський метрополітен, «Укрзалізниця», «Аврора» та Readeat. Як створювали промо фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму»?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Створення фільму «Океан Ельзи: Спостереження шторму» розпочали у липні 2024 року. Виробництвом займалася Knife! Films, а фінансуванням – стримінг Sweet.tv. Бюджет стрічки перевищує 10 млн грн, повідомив Forbes Ukraine Юрій Поворозник, директор з контенту Sweet.tv Загальний маркетинговий бюджет фільму – 7,5 млн грн, розповів він. В нього входять витрати на зовнішню, діджитал-рекламу, рекламу на телебаченні та радіо, а також партнерства, проте їх частка – невідома, каже Поворозник.
Чи входять витрати на маркетинг у загальний кошторис? Sweet.tv відмовились від коментарів. Середній бюджет документального фільму в Україні – 2,5-4 млн грн, каже директорка першої студії StarLight Production Олена Антонова. Якщо беруть участь зірки – до 6-8 млн грн, додає вона. «Ймовірно, частину бюджету фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» могли спрямувати на виробництво, частину на промо», – вважає Антонова.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.