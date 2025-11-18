Документальний фільм про гурт «Океан Ельзи» вийшов у прокат 6 листопада, проте промокампанію розпочали ще задовго до прем’єри. Sweet.tv інвестували у маркетинг 7,5 млн грн, а одним із ключових елементів стратегії стали колаборації з брендами. До кампанії долучилися «Золота країна», Idealist Coffee & Co, Київський метрополітен, «Укрзалізниця», «Аврора» та Readeat. Як створювали промо фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму»?

Створення фільму «Океан Ельзи: Спостереження шторму» розпочали у липні 2024 року. Виробництвом займалася Knife! Films, а фінансуванням – стримінг Sweet.tv. Бюджет стрічки перевищує 10 млн грн, повідомив Forbes Ukraine Юрій Поворозник, директор з контенту Sweet.tv Загальний маркетинговий бюджет фільму – 7,5 млн грн, розповів він. В нього входять витрати на зовнішню, діджитал-рекламу, рекламу на телебаченні та радіо, а також партнерства, проте їх частка – невідома, каже Поворозник.

Чи входять витрати на маркетинг у загальний кошторис? Sweet.tv відмовились від коментарів. Середній бюджет документального фільму в Україні – 2,5-4 млн грн, каже директорка першої студії StarLight Production Олена Антонова. Якщо беруть участь зірки – до 6-8 млн грн, додає вона. «Ймовірно, частину бюджету фільму «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» могли спрямувати на виробництво, частину на промо», – вважає Антонова.