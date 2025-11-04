Стрімінг Sweet.tv інвестував понад 10 млн грн у фільм «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» – першу документальну стрічку з лінійки оригінального контенту компанії. Про це Forbes Ukraine розповів директор із контенту Sweet.tv Юрій Поворозник.

Ключові факти

Біографічну стрічку про історію гурту «Океан Ельзи» створювала студія Knife! Films, відома за фільмом «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Засновники студії Максим Сердюк та Артем Григорян виступили продюсером і режисером проєкту. Сценарист – Вадим Переверзєв.

Робота над проєктом «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» почалася в липні 2024-го та тривала півтора роки. Над стрічкою працювали близько сотні людей, розповів Сердюк на допремʼєрному показі у Львові 2 листопада 2025 року.

Створення фільму профінансував стрімінг Sweet.tv. «Для нас важливо створювати контент, що резонує у глядача та змінює культурний простір України», – каже директор із контенту компанії Юрій Поворозник.

Фільм про «Океан Ельзи» став першим документальним проєктом у лінійці оригінального контенту Sweet.tv Originals. Станом на жовтень 2025-го у цей напрям компанія вклала більш ніж 50 млн грн, розповідав Поворозник в інтервʼю Forbes Ukraine.

Інвестиції у стрічку склали понад 10 млн грн, каже Поворозник. Повернути вкладені кошти планують упродовж першого року після релізу, розповідав він.

«Океан Ельзи: Спостереження Шторму» вийде в кінопрокат 6 листопада 2025 року. Фільм планують показувати в кінотеатрах України та за кордоном. Прибуток із перших двох днів прокату – 6 і 7 листопада – перерахують на реабілітацію українських військових у центрі Unbroken.

Бекстейдж зі зйомок документального фільму «Океан Ельзи: Спостереження шторму» Фото надано Knife! Films

Контекст

Ключову роль у фільмі «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» посіли архівні фото та відеоматеріали, а також інтервʼю з учасниками гурту нинішнього і попереднього складів. Пошук раніше не опублікованих матеріалів про «Океан Ельзи» тривав місяцями, розповідали творці фільму.

Кіно показує історію гурту від створення у Львові 1994 року й донині. У стрічці автори та учасники «Океану Ельзи» розкривають подробиці з життя гурту, злети та конфлікти всередині колективу, розриви й виклики, з якими стикався «ОЕ» та вся Україна.