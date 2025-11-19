Підписка від 49 грн
Засновниця лейблу pomitni Ірина Горова /колаж Анастасія Савеленко
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Розмір музичного ринку – €61 млн. Лейбл pomitni пів року вивчав індустрію. Forbes обрав чотири найцікавіші факти з дослідження

Анастасія Плис
Forbes
Forbes

3 хв читання

Лейбл pomitni спільно з Українським інститутом майбутнього, платформою NUAM і ще шістьома партнерами пів року досліджував музичний ринок. Фото колаж Анастасія Савеленко

2,6 млрд грн (€61 млн) – орієнтовний обсяг української музичної індустрії у 2024 році. Найбільший за виторгом гравець – лейбл Enko, який продюсує Carpetman і дистрибуціює музику понад 80 артистів. Це лише два факти, встановлені лейблом pomitni у дослідженні «Музика має силу», яке зайняло у команди та партнерів пів року. Forbes Ukraine обрав найцікавіші висновки

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Я працювала у банківській сфері і знаю: без цифр неможливо нічого», – каже засновниця лейблу pomitni Ірина Горова

18 листопада 2025-го у Києві підприємиця та команда лейблу представили результати дослідження «Музика має силу». Це портрет музичної індустрії у цифрах. Разом з Українським інститутом майбутнього, сервісом для відстеження та дослідження музики NUAM і ще шістьома партнерами pomitni близько пів року вивчали ринок: його обсяг, ключових гравців, споживацькі звички. 

