2,6 млрд грн (€61 млн) – орієнтовний обсяг української музичної індустрії у 2024 році. Найбільший за виторгом гравець – лейбл Enko, який продюсує Carpetman і дистрибуціює музику понад 80 артистів. Це лише два факти, встановлені лейблом pomitni у дослідженні «Музика має силу», яке зайняло у команди та партнерів пів року. Forbes Ukraine обрав найцікавіші висновки
«Я працювала у банківській сфері і знаю: без цифр неможливо нічого», – каже засновниця лейблу pomitni Ірина Горова.
18 листопада 2025-го у Києві підприємиця та команда лейблу представили результати дослідження «Музика має силу». Це портрет музичної індустрії у цифрах. Разом з Українським інститутом майбутнього, сервісом для відстеження та дослідження музики NUAM і ще шістьома партнерами pomitni близько пів року вивчали ринок: його обсяг, ключових гравців, споживацькі звички.
