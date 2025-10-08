Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Шлях до Tate Modern та MoMA. Артекспорт з України зріс утричі порівняно з 2021 роком. Чи змогли українські митці перетворити інтерес до них у гроші?

Володимир Литвинов /з особистого архіву
Володимир Литвинов
Контриб’ютор Forbes

4 хв читання

Українське мистецтво, популярність, зростання /колаж Анастасія Савеленко

Для колажу використані роботи Олексія Сая, Катерини Лисовенко, Лесі Хоменко, Микити Кадана, Жанни Кадирової. Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:39

Велика війна дала буст продажам українського сучасного мистецтва за кордоном. Хто цінується найбільше і наскільки сталим є цей тренд?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Більш як у вісім разів зріс експорт картин з України у 2024‐му порівняно із попереднім роком, свідчать дані митної служби. Артекспорт разом зі скульптурами становив торік понад $8,7 млн. І це рекорд не лише для воєнних часів, ця цифра у 3,4 раза вища за результат 2021‐го.

У відповіді митної служби на запит Forbes Ukraine зазначено, що частина цього сплеску повʼязана «із тимчасовим вивезенням за межі митної території України значної кількості картин та музейних експонатів», однак опитані Forbes учасники артринку констатують істотне зростання попиту на сучасне українське мистецтво.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні