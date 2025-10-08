Велика війна дала буст продажам українського сучасного мистецтва за кордоном. Хто цінується найбільше і наскільки сталим є цей тренд?

Більш як у вісім разів зріс експорт картин з України у 2024‐му порівняно із попереднім роком, свідчать дані митної служби. Артекспорт разом зі скульптурами становив торік понад $8,7 млн. І це рекорд не лише для воєнних часів, ця цифра у 3,4 раза вища за результат 2021‐го.

У відповіді митної служби на запит Forbes Ukraine зазначено, що частина цього сплеску повʼязана «із тимчасовим вивезенням за межі митної території України значної кількості картин та музейних експонатів», однак опитані Forbes учасники артринку констатують істотне зростання попиту на сучасне українське мистецтво.