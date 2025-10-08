Большая война дала буст продажам украинского современного искусства за границей. Кто ценится больше всего и насколько устойчив этот тренд?

Более чем в восемь раз вырос экспорт картин из Украины в 2024-м по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные таможенной службы. Арт-экспорт вместе со скульптурами составил в прошлом году более $8,7 млн. И это рекорд не только для военного времени, эта цифра в 3,4 раза выше результата 2021-го.

В ответе таможенной службы по запросу Forbes Ukraine отмечено, что часть этого всплеска связана «с временным вывозом за пределы таможенной территории Украины значительного количества картин и музейных экспонатов», однако опрошенные Forbes участники арт-рынка констатируют существенный рост спроса на современное украинское искусство.