Відсутність «червоних ліній». Виробник Maslotom опинився у центрі уваги через зухвалу комунікацію в Threads. Чи вплине це на продажі?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

Виробник натуральної арахісової пасти Maslotom запостив низку зухвалих дописів у Threads від імені бренду /Сайт виробника

Батончики та пасту виробника можна купити в магазинах «Сільпо», Metro Cash & Carry, Novus, на маркетплейсах MauDau та Rozetka, у кав’ярнях Фото Сайт виробника

Виробник арахісової пасти і солодощів Maslotom опинився в центрі уваги через провокативні дописи з нецензурною лексикою, образами й висміюванням інших брендів. Частина аудиторії сприйняла це як сміливий експеримент, інші – як комунікаційний провал. Що про цей кейс говорять експерти з комунікацій?

Виробник натуральної арахісової пасти Maslotom минулого тижня запостив низку зухвалих дописів у Threads від імені бренду – з нецензурною лексикою, образами читачів і висміюванням інших українських брендів. 

У коментарях бренду користувачі дискутували: одні назвали стиль «бидломаркетингом», інші вбачали у ньому експериментальний підхід, що привертає увагу.

