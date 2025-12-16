Виробник арахісової пасти і солодощів Maslotom опинився в центрі уваги через провокативні дописи з нецензурною лексикою, образами й висміюванням інших брендів. Частина аудиторії сприйняла це як сміливий експеримент, інші – як комунікаційний провал. Що про цей кейс говорять експерти з комунікацій?