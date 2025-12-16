Прослухати матеріал
Виробник арахісової пасти і солодощів Maslotom опинився в центрі уваги через провокативні дописи з нецензурною лексикою, образами й висміюванням інших брендів. Частина аудиторії сприйняла це як сміливий експеримент, інші – як комунікаційний провал. Що про цей кейс говорять експерти з комунікацій?
Виробник натуральної арахісової пасти Maslotom минулого тижня запостив низку зухвалих дописів у Threads від імені бренду – з нецензурною лексикою, образами читачів і висміюванням інших українських брендів.
У коментарях бренду користувачі дискутували: одні назвали стиль «бидломаркетингом», інші вбачали у ньому експериментальний підхід, що привертає увагу.
