Производитель арахисовой пасты и сладостей Maslotom оказался в центре внимания из-за провокационных постов с нецензурной лексикой, оскорблениями и высмеиванием других брендов. Часть аудитории восприняла это как смелый эксперимент, другие – как коммуникационный провал. Что об этом кейсе говорят эксперты по коммуникациям?

Производитель натуральной арахисовой пасты Maslotom на прошлой неделе запостил ряд дерзких сообщений в Threads от имени бренда – с нецензурной лексикой, оскорблениями читателей и высмеиванием других украинских брендов.

В комментариях бренда пользователи дискутировали: одни назвали стиль «быдломаркетингом», другие видели в нем экспериментальный подход, привлекающий внимание.