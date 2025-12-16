Прослухати матеріал
Производитель арахисовой пасты и сладостей Maslotom оказался в центре внимания из-за провокационных постов с нецензурной лексикой, оскорблениями и высмеиванием других брендов. Часть аудитории восприняла это как смелый эксперимент, другие – как коммуникационный провал. Что об этом кейсе говорят эксперты по коммуникациям?
Производитель натуральной арахисовой пасты Maslotom на прошлой неделе запостил ряд дерзких сообщений в Threads от имени бренда – с нецензурной лексикой, оскорблениями читателей и высмеиванием других украинских брендов.
В комментариях бренда пользователи дискутировали: одни назвали стиль «быдломаркетингом», другие видели в нем экспериментальный подход, привлекающий внимание.
