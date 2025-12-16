Forbes Digital підписка
Отсутствие «красных линий». Производитель Maslotom оказался в центре внимания из-за дерзкой коммуникации в Threads. Повлияет ли это на продажи?

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

4 хв читання

Виробник натуральної арахісової пасти Maslotom запостив низку зухвалих дописів у Threads від імені бренду /Сайт производителя

Батончики и пасту производителя можно купить в магазинах «Сильпо», Metro Cash & Carry, Novus, на маркетплейсах MauDau и Rozetka, в кофейнях Фото Сайт производителя

Производитель арахисовой пасты и сладостей Maslotom оказался в центре внимания из-за провокационных постов с нецензурной лексикой, оскорблениями и высмеиванием других брендов. Часть аудитории восприняла это как смелый эксперимент, другие – как коммуникационный провал. Что об этом кейсе говорят эксперты по коммуникациям?

Производитель натуральной арахисовой пасты Maslotom на прошлой неделе запостил ряд дерзких сообщений в Threads от имени бренда – с нецензурной лексикой, оскорблениями читателей и высмеиванием других украинских брендов.

В комментариях бренда пользователи дискутировали: одни назвали стиль «быдломаркетингом», другие видели в нем экспериментальный подход, привлекающий внимание.

