Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Ти – космос», історія Тетіївського оркестру і нова робота Володимира Мули. П’ять кращих стрічок Одеського кінофестивалю

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

фільми Одеського кінофестивалю 2025 /колаж Анастасія Савеленко

П'ять найкращих фільмів Одеського кінофестивалю 2025: від «Ти – космос» до «Гри на перехоплення». Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:33

Пригоди космічного далекобійника з України, що лишився один у Всесвіті. Фільм про футбол і війну від володаря «Еммі» Володимира Мули та історія самодіяльного духового оркестру з Тетієва. Ось п’ять фільмів, що найбільше сподобалися глядачам 16-го Одеського кінофестивалю

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

На 16-му Одеському кінофестивалі, що третій рік поспіль проходить у Києві, представили 113 фільмів. У конкурсній програмі фестивалю взяли участь понад 20 стрічок. Ось п’ять картин, які стали лідерами глядацького голосування. Про що ці фільми та де їх можна буде подивитися?

«Ти – космос» (2024)

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні