Після просідання у перший день торгів на американській біржі Nasdaq акції Kyivstar Group Ltd. почали дорожчати. Як оцінити дебют «Київстару» і чи залежатиме динаміка вартості акцій української компанії від геополітичних новин?
Kyivstar Group Ltd., до якої входять український телеком-гігант «Київстар», другий день торгується на біржі Nasdaq. Чи вдалим є дебют?
У перший день торгів, який співпав із переговорами президента США Дональда Трампа та російського президента Путіна на Алясці, ціна акцій просіла на 7,4%, однак вже у понеділок показники пішли вгору.
