На Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон відбулася зустріч президентів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна. На підсумковій пресконференції Трамп заявив, що сторони не змогли досягти домовленості про завершення війни в Україні, хоча і був певний прогрес. За словами Трампа, він сподівається скоро знову зустрітися з Путіним. Головне.

Деталі

За словами Трампа, зустріч була «дуже продуктивною» і принесла домовленості за багатьма пунктами, але ключові питання залишилися невирішеними. «Угоди немає, поки що немає угоди», – сказав він, додавши, що планує найближчим часом провести переговори з НАТО та президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити результати.

Перемовини у форматі «три на три» тривали удвічі менше від запланованих 6–7 годин. Спільний обід делегацій скасували, як і зустріч у розширеному складі з міністрами та спецпредставниками.

Завершуючи пресконференцію, Трамп подякував Путіну та зазначив, що має з ним «хороші стосунки» й що вони, ймовірно, зустрінуться знову найближчим часом. Путін запропонував провести наступний раунд переговорів у Москві, на що Трамп відповів: «Це цікава ідея… я можу уявити, що таке можливо».

Попри доволі стриманий тон пресконференції, в інтерв’ю Fox News Трамп не шкодував позитивних епітетів, називаючи зустріч «успішною» і відзначаючи хороші відносини з Путіним.

Він заявив, що нових санкцій проти країн, які купують російську нафту, поки не буде «тому що зустріч пройшла успішно». Водночас додав, що повернутися до питання санкцій можна буде через два-три тижні.

Зі слів Трампа випливає, що обговорювалася організація наступної зустрічі, у якій мають взяти участь він, Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Трамп заявив, що тепер від Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні.

«Якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною», — заявив Трамп.

Контекст

Зустріч між Трампом і Путіним відбулася на Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон. Це була їхня перша особиста зустріч з 2019 року, перша зустріч Путіна з президентом США з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну (влітку 2021 року він зустрічався з Джо Байденом) і перша поїздка Путіна до США з 2015 року.