Была ли в цене «Аляска»? Акции «Киевстара» на Nasdaq пошли вверх после падения в первый день торгов. Насколько удачным является дебют компании на бирже

Акції Київстар на Nasdaq

В первый день торгов на Nasdaq цена акций Kyivstar Group просела на 7,4%, однако уже в понедельник показатели пошли вверх.

После проседания в первый день торгов на американской бирже Nasdaq акции Kyivstar Group Ltd. начали дорожать. Как оценить дебют «Киевстара» и будет ли динамика стоимости акций украинской компании зависеть от геополитических новостей?

Kyivstar Group Ltd., в которую входят украинский телеком-гигант «Киевстар», второй день торгуется на бирже Nasdaq. Удачен ли дебют?

В первый день торгов, совпавший с переговорами президента США Дональда Трампа и российского президента Путина на Аляске, цена акций просела на 7,4%, однако уже в понедельник показатели пошли вверх.

