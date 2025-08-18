После проседания в первый день торгов на американской бирже Nasdaq акции Kyivstar Group Ltd. начали дорожать. Как оценить дебют «Киевстара» и будет ли динамика стоимости акций украинской компании зависеть от геополитических новостей?

Kyivstar Group Ltd., в которую входят украинский телеком-гигант «Киевстар», второй день торгуется на бирже Nasdaq. Удачен ли дебют?

В первый день торгов, совпавший с переговорами президента США Дональда Трампа и российского президента Путина на Аляске, цена акций просела на 7,4%, однако уже в понедельник показатели пошли вверх.