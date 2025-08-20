Прослухати матеріал
monobank запустив мережу терміналів самообслуговування з понад 1200 апаратами за два місяці роботи. Цей показник виводить їх у десятку лідерів за кількістю. Навіщо це діджитал-банку?
monobank вийшов на ринок терміналів самообслуговування, повідомив 20 серпня у Telegram співзасновник компанії Олег Гороховський.
Мережа під брендом mono налічує вже понад 1200 терміналів по Україні. Це шоста позиція за кількістю серед усіх гравців на ринку та четверта – серед банків.
