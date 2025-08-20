Підписка від 49 грн
Готівка для monobank. Необанк запустив власну мережу терміналів самообслуговування. Що це дасть?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
3 хв читання

monobank, Олег Гороховський /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

monobank запустив мережу терміналів самообслуговування Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

monobank запустив мережу терміналів самообслуговування з понад 1200 апаратами за два місяці роботи. Цей показник виводить їх у десятку лідерів за кількістю. Навіщо це діджитал-банку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

monobank вийшов на ринок терміналів самообслуговування, повідомив 20 серпня у Telegram співзасновник компанії Олег Гороховський.

Мережа під брендом mono налічує вже понад 1200 терміналів по Україні. Це шоста позиція за кількістю серед усіх гравців на ринку та четверта – серед банків. 

