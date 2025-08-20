Прослухати матеріал
monobank запустил сеть терминалов самообслуживания с более чем 1200 аппаратами за два месяца работы. Этот показатель выводит его в десятку лидеров по количеству. Зачем это диджитал-банку?
monobank вышел на рынок терминалов самообслуживания, сообщил 20 августа в Telegram соучредитель компании Олег Гороховский.
Сеть под брендом mono насчитывает уже более 1200 терминалов по Украине. Это шестая позиция по количеству среди всех игроков на рынке и четвертая среди банков.
