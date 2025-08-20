Forbes Digital підписка
Наличные для monobank. Необанк запустил собственную сеть терминалов самообслуживания. Что это даст?

monobank, Олег Гороховський /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

monobank запустил сеть терминалов самообслуживания Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

monobank запустил сеть терминалов самообслуживания с более чем 1200 аппаратами за два месяца работы. Этот показатель выводит его в десятку лидеров по количеству. Зачем это диджитал-банку?

monobank вышел на рынок терминалов самообслуживания, сообщил 20 августа в Telegram соучредитель компании Олег Гороховский.

Сеть под брендом mono насчитывает уже более 1200 терминалов по Украине. Это шестая позиция по количеству среди всех игроков на рынке и четвертая среди банков.  

