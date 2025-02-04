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НБУ визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною. Компанія маскувала видачу кредитів під позики у крипті

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

НБУ, криптовалюта, BitCapital /Getty Images

НБУ визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною Фото Getty Images

Національний банк України (НБУ) повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital, йдеться у релізі регулятора. Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether (USDT). Постраждали щонайменше 700 людей.

Ключові факти 

  • НБУ проаналізував роботу онлайн-сервісу та встановив, що компанія декларувала видачу позики в криптовалюті, а насправді видала кредити в гривні за завищеними відсотками. 
  • Так BitCapital ухилялась від виконання вимог українського законодавства, йдеться у релізі регулятора. Також для обходу фінансового регулювання компанія використовувала юридичну особу-нерезидента Golden Interest Group Limited, зареєстровану за кордоном.
  • Серед ключових порушень регулятор виявив завищені відсоткові ставки, приховування реальної вартості кредиту, непрозорі умови договорів і порушення законодавства про захист прав споживачів.
  • До Нацбанку надійшло понад 700 скарг від клієнтів BitCapital. Найбільше постраждали соціально незахищені громадяни та військовослужбовці, яким компанія відмовляла у передбачених законом пільгах та застосовувала жорсткі методи стягнення боргів.
  • Регулятор визнав діяльність BitCapital незаконною та може ініціювати подальші санкції. 

Контекст 

Онлайн-сервіс BitCapital був зареєстрований за юридичною особою ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» у січні 2008-го в Дніпрі, за даними YouControl. Уповноважена особа – Анжеліка Миколаївна Паначова. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 200 700 000 грн. Статус юридичної особи припинено в липні 2017-го.

Наразі єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня. Законодавство про віртуальні активи розробляється. 

У Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти, які мають врегулювати обіг віртуальних активів. Перший просуває Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), другий – Міністерство цифрової трансформації. 

У першому кварталі цього року в Раді хочуть ухвалити законопроєкт про врегулювання віртуальних активів. Головне питання, яке має розв’язати майбутній законопроєкт, – оподаткування галузі та визначення органу, який буде її регулювати. 

Верховна Рада у листопаді 2023-го ухвалила закон, який передбачає обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

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