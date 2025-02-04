НБУ визнав діяльність онлайн-сервісу BitCapital незаконною. Компанія маскувала видачу кредитів під позики у крипті

Національний банк України (НБУ) повідомив про нелегальну схему кредитування, яку реалізовував онлайн-сервіс BitCapital, йдеться у релізі регулятора . Компанія маскувала гривневі позики під кредити у криптовалюті Tether (USDT). Постраждали щонайменше 700 людей.

Ключові факти

НБУ проаналізував роботу онлайн-сервісу та встановив, що компанія декларувала видачу позики в криптовалюті, а насправді видала кредити в гривні за завищеними відсотками.

Так BitCapital ухилялась від виконання вимог українського законодавства, йдеться у релізі регулятора. Також для обходу фінансового регулювання компанія використовувала юридичну особу-нерезидента Golden Interest Group Limited, зареєстровану за кордоном.

Серед ключових порушень регулятор виявив завищені відсоткові ставки, приховування реальної вартості кредиту, непрозорі умови договорів і порушення законодавства про захист прав споживачів.

До Нацбанку надійшло понад 700 скарг від клієнтів BitCapital. Найбільше постраждали соціально незахищені громадяни та військовослужбовці, яким компанія відмовляла у передбачених законом пільгах та застосовувала жорсткі методи стягнення боргів.

Регулятор визнав діяльність BitCapital незаконною та може ініціювати подальші санкції.

Контекст

Онлайн-сервіс BitCapital був зареєстрований за юридичною особою ПАТ «ЗНВКІФ «БІТ КАПІТАЛ» у січні 2008-го в Дніпрі, за даними YouControl. Уповноважена особа – Анжеліка Миколаївна Паначова. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 200 700 000 грн. Статус юридичної особи припинено в липні 2017-го.

Наразі єдиним законним платіжним засобом на території України є гривня. Законодавство про віртуальні активи розробляється.

У Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти, які мають врегулювати обіг віртуальних активів. Перший просуває Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), другий – Міністерство цифрової трансформації.

У першому кварталі цього року в Раді хочуть ухвалити законопроєкт про врегулювання віртуальних активів. Головне питання, яке має розв’язати майбутній законопроєкт, – оподаткування галузі та визначення органу, який буде її регулювати.

Верховна Рада у листопаді 2023-го ухвалила закон, який передбачає обмеження максимальної ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.