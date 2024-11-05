Оподаткувати крипту. Мінцифри та Нацкомісія з цінних паперів сперечаються за право регулювати цифрові активи, закон можуть прийняти у січні 2025-го. Чого чекає бізнес

Законопроєкт про регулювання ринку криптовалют та інших цифрових активів можуть прийняти на початку наступного року. Бізнес очікує на документ уже понад чотири роки, а в 2024-му цю вимогу до свого переліку додав МВФ. Чим може завершитися тривала суперечка про формат регулювання криптовалют та інших цифрових активів на українському ринку?

Цього року Україна опинилася на шостому місці в глобальному рейтингу зі 150 країн за впровадженням криптовалют, йдеться у звіті аналітичної компанії Chainalysis. Рейтинг ґрунтується на аналізі використання криптовалют серед населення країн світу. Проте регулювання криптовалюти в Україні досі немає.

У Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти, які мають врегулювати обіг віртуальних активів. Перший просуває Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), другий – Міністерство цифрової трансформації.