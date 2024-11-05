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Оподаткувати крипту. Мінцифри та Нацкомісія з цінних паперів сперечаються за право регулювати цифрові активи, закон можуть прийняти у січні 2025-го. Чого чекає бізнес

Марія Денисюк /з особистого архіву
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Рада хоче ухвалити законопроєкт про оподаткування криптовалюти /Shutterstock

Рада хоче ухвалити законопроєкт про оподаткування криптовалюти Фото Shutterstock

Законопроєкт про регулювання ринку криптовалют та інших цифрових активів можуть прийняти на початку наступного року. Бізнес очікує на документ уже понад чотири роки, а в 2024-му цю вимогу до свого переліку додав МВФ. Чим може завершитися тривала суперечка про формат регулювання криптовалют та інших цифрових активів на українському ринку?

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Цього року Україна опинилася на шостому місці в глобальному рейтингу зі 150 країн за впровадженням криптовалют, йдеться у звіті аналітичної компанії Chainalysis. Рейтинг ґрунтується на аналізі використання криптовалют серед населення країн світу. Проте регулювання криптовалюти в Україні досі немає. 

У Верховній Раді вже зареєстровані два законопроєкти, які мають врегулювати обіг віртуальних активів. Перший просуває Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР), другий – Міністерство цифрової трансформації. 

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