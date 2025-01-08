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Мінус 10 000 клієнтів щомісяця та плюс у нових кредитах. Пʼять місяців тому ринок «позик до зарплати» отримав обмеження ставок мікрокредитування. Чи задоволений ефектом НБУ

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Фінансові компанії, НБУ, мікрокредити /Shutterstock/Колаж Анастасія Решетнік

Обмеження ставки по мікрокредитам на рівні 1% Фото Shutterstock/Колаж Анастасія Решетнік

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Мікрофінансові організації збільшили обсяг виданих кредитів, але стрімко втрачають клієнтів. Ініційоване Нацбанком та депутатами минулого року обмеження ставки мікрокредитів до 1% на день суттєво вплинуло на ринок мікрофінансових послуг. Як саме?

«За останні два роки близько 10 брендів залишили ринок, тобто 15–20% гравців», – каже співзасновник мікрокредитних сервісів MyCredit та Click Credit Роман Катеринчик. У листопаді 2023-го Верховна Рада ухвалила законодавче обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% в день, яке ініціював НБУ. Відповідний законопроєкт розглядали понад рік, нові правила набрали чинності у серпні 2024-го року.

Основна мета обмежень – припинення практик «хижацького кредитування» серед мікрофінансових установ. «Закон спрямований на систематичне оздоровлення ринку, а не на його руйнацію», – йдеться у відповіді пресслужби регулятора на запит Forbes.

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