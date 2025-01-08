Мінус 10 000 клієнтів щомісяця та плюс у нових кредитах. Пʼять місяців тому ринок «позик до зарплати» отримав обмеження ставок мікрокредитування. Чи задоволений ефектом НБУ

Мікрофінансові організації збільшили обсяг виданих кредитів, але стрімко втрачають клієнтів. Ініційоване Нацбанком та депутатами минулого року обмеження ставки мікрокредитів до 1% на день суттєво вплинуло на ринок мікрофінансових послуг. Як саме?

«За останні два роки близько 10 брендів залишили ринок, тобто 15–20% гравців», – каже співзасновник мікрокредитних сервісів MyCredit та Click Credit Роман Катеринчик. У листопаді 2023-го Верховна Рада ухвалила законодавче обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% в день, яке ініціював НБУ. Відповідний законопроєкт розглядали понад рік, нові правила набрали чинності у серпні 2024-го року.

Основна мета обмежень – припинення практик «хижацького кредитування» серед мікрофінансових установ. «Закон спрямований на систематичне оздоровлення ринку, а не на його руйнацію», – йдеться у відповіді пресслужби регулятора на запит Forbes.