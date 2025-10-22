Рада підтримала бюджет на наступний рік у першому читанні. Цього разу до документа подали рекордну кількість правок – понад 3300. Частину з них бюджетний комітет підтримав, переважно йдеться про збільшення соціальних видатків і програм для бізнесу. Які правки ухвалили депутати та які зміни можливі до другого читання?

Депутати прийняли за основу законопроєкт бюджету на 2026 рік. Як і протягом останніх чотирьох років війни, головна частина бюджетних видатків у 2026-му спрямована на оборону – приблизно 2,8 трлн грн.

Наступного року депутати планують збільшити й частину соціальних видатків, зокрема підняти заробітні плати педагогам у два етапи загалом на 50%. А от заробітна плата для працівників Бюро економічної безпеки (БЕБ) ймовірно залишиться без змін.