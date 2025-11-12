НАБУ розслідує одну з найбільш резонансних справ за час повномасштабного вторгнення щодо корупції в «Енергоатомі» . На плівках фігурує велика кількість топпосадовців. Через це у відставку йде міністр юстиції та колишній міністр енергетики Герман Галущенко, а проти співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча уряд ініціював санкції. Як на справу реагують в ОП, уряді та парламенті та чи вплине розслідування на міжнародну допомогу?

Премʼєрка Юлія Свириденко 12 листопада оголосила про відсторонення з посади міністра юстиції Германа Галущенка, а за день до того – про припинення повноважень чинної наглядової ради «Енергоатома». Протягом цього ж дня вона запропонувала Верховній Раді відправити у відставку Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринкевич. Перед цим уряд ініціював санкції Ради нацбезпеки проти бізнесмена Тимура Міндіча (відомого як співвласник студії «Квартал 95») та його партнера Олександра Цукермана.

Причина кадрових рішень, як випливає із заяви президента Володимира Зеленського, – оприлюднене 10 листопада розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про ймовірне розкрадання коштів на будівництві захисних споруд енергетичних обʼєктів та нібито виведені з державної компанії «Енергоатом» майже $100 млн.