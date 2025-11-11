НАБУ та САП провели одну з найгучніших операцій щодо можливої корупції в енергетичному секторі . За 15 місяців правоохоронці записали 1000 годин аудіозаписів, на яких, ймовірно, обговорюються схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. Деталі можливої схеми

НАБУ 10 листопада провело 70 обшуків у рамках операції «Мідас». Мідас – герой давньогрецьких міфів, який перетворював на золото усе, до чого доторкався.

Операція НАБУ тривала з літа 2024-го, до неї був залучений увесь особовий склад агентства, зібрано 1000 годин аудіозаписів, невелику частину з яких правоохоронці опублікували в трьох відео.