Кампанія «Твердий стандарт» з відомою акторкою кіно для дорослих мала привернути увагу будівельників до догляду за бетоном. Привернула, і не тільки будівельників. 16 жовтня власник креативної агенції Reitarska Максим Бондаренко повідомив, що Держпродспоживслужби ухвалила рішення про штраф після розгляду його скарги. Причина його заяви – порушення закону про заборону сексистської реклами. Як реагує на ринок на ці ролики та що на це коментує «Ковальська»?

Вперше скандал навколо «Бетону від Ковальської» розгорівся влітку 2025-го. Запущена в липні кампанія «Твердий стандарт» просувала правила догляду за бетоном. Роль «експертки з твердості» в ній зіграла українська акторка фільмів 18+ Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон).

«Ролики з натяками на секс викликала хвилю обурення і звинувачень у сексизмі», – каже координаторка програми «Гендерна демократія» Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Галина Котлюк.