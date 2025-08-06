«Українська правда» планує впровадити платний доступ до частини контенту вже у жовтні. Серед причин – втрата $240 000 рекламних надходжень. Рекламодавці пішли через тиск Офісу президенту, розповіла The Times головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Які перспективи пейволу в одного з найпопулярніших видань країни?

«Українська правда» (УП) – одне з найстарших українських медіа, яке щомісячно читають 7,3 млн унікальних користувачів, за даними медіакіту УП. І це дуже лояльні читачі. Щомісяця сайт отримує 120 млн переглядів, писав виконавчий директор «Української правди» Андрій Боборикін у своїй розсилці «Медіабіль» в середині липня. Бюджет усіх проєктів УП – близько 150 млн грн на рік, або 12,5 млн грн на місяць.

УП заробляє на рекламі, донатах, грантах й івентах, але реклама залишається основним джерелом доходу, каже Боборикін. В інтервʼю на подкасті «Закрив раунд» він зазначав, що банерна реклама приносить приблизно половину всіх доходів. Але, на думку Боборикіна, це ненадійне джерело: «Ринок рухається в бік платформ, і з часом реклама буде лише там».