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Під тиском. «Українська правда» планує запуск пейволу в жовтні 2025-го. Скільки це може принести?

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

4 хв читання

«Українська правда» пейвол /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Видання «Українська правда» запускатиме пейвол Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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«Українська правда» планує впровадити платний доступ до частини контенту вже у жовтні. Серед причин – втрата $240 000 рекламних надходжень. Рекламодавці пішли через тиск Офісу президенту, розповіла The Times головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Які перспективи пейволу в одного з найпопулярніших видань країни?

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«Українська правда» (УП) – одне з найстарших українських медіа, яке щомісячно читають 7,3 млн унікальних користувачів, за даними медіакіту УП. І це дуже лояльні читачі. Щомісяця сайт отримує 120 млн переглядів, писав виконавчий директор «Української правди» Андрій Боборикін у своїй розсилці «Медіабіль» в середині липня. Бюджет усіх проєктів УП – близько 150 млн грн на рік, або 12,5 млн грн на місяць. 

УП заробляє на рекламі, донатах, грантах й івентах, але реклама залишається основним джерелом доходу, каже Боборикін. В інтервʼю на подкасті «Закрив раунд» він зазначав, що банерна реклама приносить приблизно половину всіх доходів. Але, на думку Боборикіна, це ненадійне джерело: «Ринок рухається в бік платформ, і з часом реклама буде лише там». 

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