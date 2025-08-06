«Украинская правда» планирует внедрить платный доступ к части контента уже в октябре. Среди причин – потеря $240 000 рекламных поступлений. Рекламодатели ушли из-за давления Офиса президента, рассказала The Times главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева. Какие перспективы пейволла у одного из самых популярных изданий страны?

«Украинская правда» (УП) – одно из старейших украинских медиа, которое ежемесячно читают 7,3 млн уникальных пользователей, по данным медиа-кита УП. И это очень лояльные читатели. Ежемесячно сайт получает 120 млн просмотров, писал исполнительный директор «Украинской правды» Андрей Боборыкин в своей рассылке «Медиа-боль» в середине июля. Бюджет всех проектов УП – около 150 млн грн в год, или 12,5 млн грн в месяц.

УП зарабатывает на рекламе, донатах, грантах и ивентах, но реклама остается основным источником дохода, говорит Боборыкин. В интервью на подкасте «Закрыл раунд» он отмечал, что баннерная реклама приносит примерно половину всех доходов. Но, по мнению Боборыкина, это ненадежный источник: «Рынок движется в сторону платформ, и со временем реклама будет только там».