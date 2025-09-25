Уряд заклав у проєкт бюджету на 2026 рік 8,5 млрд грн доходу від акцизів на солодкі напої. Цей акциз – ініціатива нардепа Михайла Радуцького, яка з 2023 року припадає пилом у парламенті. Forbes Ukraine розібрався, які проблеми заважають ідеї з акцизами, а також наскільки зростуть ціни на Pepsi та Coca-Cola, якщо закон таки ухвалять

З 1 січня любителі солодких напоїв можуть побачити вищі ціни на цю продукцію. І йдеться не тільки про інфляцію – у проєкті бюджету на 2026 рік уряд запланував запровадження акцизів на солодкі напої.

Така новація призведе до подальшого зниження купівельної спроможності українців на тлі й так високої інфляції, йдеться в заяві Американської торговельної палати, до якої входять найбільші виробники, як-от Coca-Cola Beverages Ukraine, Carlsberg Ukraine та «PepsiCo Україна».