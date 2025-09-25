Forbes Digital підписка
Налог на Coca-Cola. Власти вновь размышляют над введением акциза на сладкие напитки. Возрастут ли цены?

Правительство заложило в проект бюджета на 2026 год 8,5 млрд грн дохода от акцизов на сладкие напитки. Этот акциз – инициатива нардепа Михаила Радуцкого, которая с 2023 года пылится в парламенте. Forbes Ukraine разобрался, какие проблемы мешают идее с акцизами, а также насколько вырастут цены на Pepsi и Coca-Cola, если закон таки примут.

С 1 января любители сладких напитков могут увидеть более высокие цены на эту продукцию. И речь не только об инфляции – в проекте бюджета на 2026 год правительство запланировало введение акцизов на сладкие напитки.

Такое новшество приведет к дальнейшему снижению покупательной способности украинцев на фоне и так высокой инфляции, говорится в заявлении Американской торговой палаты, в которую входят такие крупные производители, как Coca-Cola Beverages Ukraine, Carlsberg Ukraine и «PepsiCo Украина».

