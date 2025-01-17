Цьогоріч Нобелівську премію з економіки отримали автори економічних бестселерів «Чому нації занепадають» і «Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи» Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон. Вони творці найбільш універсальної теорії, яка пояснює економічну успішність або занепад країн. Постійний контрибутор Forbes Петро Чернишов розпитав Робінсона, що їхня теорія передбачає для України. Робінсон несподівано глибоко обізнаний в українських реаліях.

Ви багато років досліджуєте вплив інституцій на розвиток країн. Чому Нобелівку присудили вашому з Аджемоглу дослідженню про формування та вплив інституцій на добробут суспільств саме зараз?

Процес ухвалення рішень Нобелівським комітетом таємничий, але, можливо, це не випадковість. Сьогодні демократія та інклюзивні інституції зазнають випробувань, хоча вони є важливими для процвітання. Люди обирають політичні моделі, які не приносять успіху. Не знаю, чи обговорюють ці дослідження за межами академічної сфери, але наша робота мала великий вплив у науці.

Яка основна ідея книги «Чому нації занепадають»? Поясніть, чому одні країни процвітають, а інші зазнають краху?

Найважливіший момент – наскільки концентрована чи дифузно розподілена влада. Країни, які зазнають невдачі, – де політична та економічна влада, економічні ресурси зосереджені в руках кількох людей або кількох груп.