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Маск — олігарх, Мілей зазнає невдачі, чітка мета України. Інтерв'ю з володарем Нобелівської премії з економіки й автором «Чому нації занепадають» Джеймсом Робінсоном

Петро Чернишов /Олександр Чекменьов
Петро Чернишов
Контриб’ютор Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

11 хв читання

Інклюзивні інституції виникають через конкуренцію між державою і суспільством. Це змагання, яке підвищує ефективність обох. В Україні це добре розуміють, і для цього потрібен час. /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Інклюзивні інституції виникають через конкуренцію між державою і суспільством. Це змагання, яке підвищує ефективність обох. В Україні це добре розуміють, і для цього потрібен час. Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Цьогоріч Нобелівську премію з економіки отримали автори економічних бестселерів «Чому нації занепадають» і «Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи» Дарон Аджемоглу і Джеймс Робінсон. Вони творці найбільш універсальної теорії, яка пояснює економічну успішність або занепад країн. Постійний контрибутор Forbes Петро Чернишов розпитав Робінсона, що їхня теорія передбачає для України. Робінсон несподівано глибоко обізнаний в українських реаліях.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ви багато років досліджуєте вплив інституцій на розвиток країн. Чому Нобелівку присудили вашому з Аджемоглу дослідженню про формування та вплив інституцій на добробут суспільств саме зараз?

Процес ухвалення рішень Нобелівським комітетом таємничий, але, можливо, це не випадковість. Сьогодні демократія та інклюзивні інституції зазнають випробувань, хоча вони є важливими для процвітання. Люди обирають політичні моделі, які не приносять успіху. Не знаю, чи обговорюють ці дослідження за межами академічної сфери, але наша робота мала великий вплив у науці.

Яка основна ідея книги «Чому нації занепадають»? Поясніть, чому одні країни процвітають, а інші зазнають краху?

Найважливіший момент – наскільки концентрована чи дифузно розподілена влада. Країни, які зазнають невдачі, – де політична та економічна влада, економічні ресурси зосереджені в руках кількох людей або кількох груп.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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