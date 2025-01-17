«Политика определяет экономику». Интервью с обладателем Нобелевской премии по экономике и автором «Почему нации приходят в упадок» Джеймсом Робинсоном

В этом году Нобелевскую премию по экономике получили авторы экономических бестселлеров «Почему нации приходят в упадок» и «Узкий коридор. Государства, общества и судьба свободы» Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон. Они создатели наиболее универсальной теории, объясняющей экономическую успеваемость или упадок стран. Постоянный контрибьютор Forbes Петр Чернышев расспросил Робинсона, что их теория предусматривает для Украины. Робинсон неожиданно глубоко осведомлен в украинских реалиях.

Вы много лет исследуете влияние институтов на развитие стран. Почему Нобелевку присудили вашему с Аджемоглу исследованию о формировании и влиянии институтов на благосостояние обществ именно сейчас?

Процесс принятия решений Нобелевским комитетом таинственен, но, возможно, это не случайность. Сегодня демократия и инклюзивные институты подвергаются испытаниям, хотя они важны для процветания. Люди выбирают политические модели, не приносящие успеха. Не знаю, обсуждают ли эти исследования за пределами академической сферы, но наша работа оказала большое влияние в науке.

Какова основная идея книги «Почему нации приходят в упадок»? Объясните, почему одни страны процветают, а другие терпят крах?

Самый важный момент – насколько концентрирована или диффузно распределена власть. Страны, терпящие неудачу, – где политическая и экономическая власть, экономические ресурсы сосредоточены в руках нескольких людей или нескольких групп.