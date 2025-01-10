Літр бензину А-95 – за 60 грн уже до кінця січня. Зростання акцизів та здорожчання нафти штовхають ціни на АЗС вгору. На чому вони зупиняться?

Ціни на бензин, автогаз та дизпальне на початку року зросли подекуди на 1,5 грн/л, і це не межа. Коли вартість бензину перетне психологічну позначку в 60 грн, як формується ціна на пальне та коли зупиниться зростання?

З початку року найбільші та найдорожчі українські мережі АЗС – ОККО, WOG та SOCAR – підняли ціни на бензин А-95 на 1,7%, до 58,99 грн/л, за даними на 9 січня. Інші не стояли осторонь. Найбільше зростання у UPG – на 2,8%, до 55,4 грн/л. В середньому ціна бензину з початку року зросла на 0,73%, до 56 грн/л. Автогаз подорожчав на 2,1%, до 36,1 грн/л, дизпальне – на 1,5%, до 53,54 грн/л, згідно з даними Мінфіну.

Чому ростуть ціни? «Одразу наклалися два фактори: здорожчання цін на нафту і збільшення акцизів», – пояснює топменеджер однієї з великих мереж АЗС, який погодився говорити на умовах анонімності.