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Літр бензину А-95 – за 60 грн уже до кінця січня. Зростання акцизів та здорожчання нафти штовхають ціни на АЗС вгору. На чому вони зупиняться?

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Якими будуть ціни на бензин, автогаз та дизпальне /прес-служба WOG

З початку року найбільші та найдорожчі українські мережі АЗС – ОККО, WOG та SOCAR – підняли ціни на бензин А-95 на 1,7%, до 58,99 грн/за літр Фото прес-служба WOG

Ціни на бензин, автогаз та дизпальне на початку року зросли подекуди на 1,5 грн/л, і це не межа. Коли вартість бензину перетне психологічну позначку в 60 грн, як формується ціна на пальне та коли зупиниться зростання?

З початку року найбільші та найдорожчі українські мережі АЗС – ОККО, WOG та SOCAR – підняли ціни на бензин А-95 на 1,7%, до 58,99 грн/л, за даними на 9 січня. Інші не стояли осторонь. Найбільше зростання у UPG – на 2,8%, до 55,4 грн/л. В середньому ціна бензину з початку року зросла на 0,73%, до 56 грн/л. Автогаз подорожчав на 2,1%, до 36,1 грн/л, дизпальне – на 1,5%, до 53,54 грн/л, згідно з даними Мінфіну.

Чому ростуть ціни? «Одразу наклалися два фактори: здорожчання цін на нафту і збільшення акцизів», – пояснює топменеджер однієї з великих мереж АЗС, який погодився говорити на умовах анонімності.

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